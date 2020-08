RIAVVIO DIFFICILE

PORDENONE Non solo le incertezze non ancora risolte sulle modalità e sugli orari di rientro in classe. Non solo le problematiche - e non saranno di poco conto - legate ai bus e ai trasporti. Non solo la bassa propensione a fare il test sierologico da parte dei personale scolastico. Alla vigilia di quello che si annuncia un difficile riavvio delle lezioni in presenza c'è anche un'altra situazione da affrontare: sono molti, difficile fare stime ma si pensa a centinaia anche in regione, gli operatori della scuola che chiedono di non rientrare a settembre in quanto lavoratori fragili. C'è chi ha il diabete o è cardiopatico e ha superato la sessantina. Oppure chi soffre di patologie respiratorie come l'asma o alcune allergie. Ma c'è anche chi si sta riprendendo dalla chemioterpia o soffre di patologie oncologiche ed è immunodepresso. Persone considerate lavoratori fragili. Insegnanti, bidelli, personale amministrativo che, fino a prima dell'arrivo della pandemia, gestivano questa situazione in vari modi lavorando. Ma che ora a fronte delle incertezze e dei rischi che potrebbero correre stanno chiedendo ai dirigenti scolastici di non rientrare a settembre. A queste categorie si aggiungono poi le lavoratrici che si trovano in stato di gravidanza. E visto che il personale della scuola è fatto in larga maggioranza da donne nemmeno quella delle dolci attese è una situazione da sottovalutare. Si pone infatti la questione dell'idoneità lavorativa: molti operatori della scuola potranno essere valutati inidonei, totalmente o parzialmente, proprio in seguito a situazioni di salute. Non perché malati, ma in quanto il loro stato potrebbe essere a rischio con l'interazione nel nuovo ambiente scolastico. «È una questione che negli ultimi giorni sta fortemente emergendo. Stiamo ricevendo - conferma Antonella Piccolo, responsabile della Cisl Scuola di Pordenone - decine di telefonate di personale docente e non docente che chiede informazioni rispetto a situazioni legate alla salute e a patologie pregresse. Stando alla normativa dovrà essere il medico competente di ciascuna scuola a valutare caso per caso. Ma sono diverse le cose che non sono ancora state chiarite. Anche rispetto alle lavoratrici incinta». Per esempio, non è chiaro se per chi sarà considerato non idoneo scatterà la malattia. Oppure se sarà utilizzato il periodo di comporto, cioé l'astensione dal lavoro fino a diciotto mesi con la retribuzione che cala progressivamente. Insomma, altre incertezze e altri punti interrogativi che si sommano a una situazione già difficile. Intanto il sindacato invita il personale a sottoporsi al test sierologico: «Fa fatto - sostiene Piccolo - per la propria e per l'altrui salute e sicurezza».

