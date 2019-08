Cellina-Meduna, via a maxi-lavori per nove milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIA AGLI APPALTIPORDENONE Lavori per quasi nove milioni appaltati dal Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna. Dopo un intenso lavoro durato alcuni mesi da parte dell'ufficio progettazione, coordinato dal direttore tecnico Lamberto Cogo, sono stati approvati ed appaltati quattro importanti progetti esecutivi Il ripristino della condotta irrigua a servizio di aree in frazione di Solimbergo. Sostituzione condotta e consolidamento del pendio con micropali prevedono un importo pari a 520 mila euro. Sarà realizzata anche la condotta dell'acquedotto...