Cellina-Meduna, bilancio appeso a un voto

AGRICOLTURAPORDENONE La prova del nove per il bilancio - e anche per il futuro immediato del Consorzio di Cellina-Meduna - sarà quella del consiglio dei delegati di domani pomeriggio. All'ordine del giorno infatti c'è l'approvazione del documento contabile dell'ente: il primo in positivo (chiude con circa 250 mila euro di attivo) dopo un triennio nero. O meglio rosso, visti i bilanci in pesante perdita degli ultimi due anni. Ma l'approvazione del primo bilancio positivo non dovrebbe essere a rischio, anche se in realtà è appesa a un voto....