Celiachia, buoni elettronici e riduzione dei contributi

I NUOVI BUONI TRIESTE Arriva ad aprile una rivisitazione al ribasso dei contributi erogati dalla Regione Fvg a favore dei circa 3.900 cittadini alle prese con la celiachia o con la variante clinica della dermatite erpetiforme per l'acquisto di prodotti alimentari privi di glutine. Il ribasso non è tuttavia una decisione regionale, bensì l'attuazione di una volontà del Governo attuale, posto che le nuove cifre sono state fissate da un decreto del Ministero della Salute che risale al 10 agosto scorso.Le buone notizie non mancano: da un lato...