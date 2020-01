Cede l'argine in centro, lavori urgenti sul Noncello

CONTROLLI

PORDENONE A causa delle piogge di novembre e dicembre, un piccolo tratto dell'argine sinistro del Noncello, a breve distanza dalla chiesa della Santissima, aveva mostrato segni di cedimento. Uno smottamento di modeste dimensioni, che però ha richiesto un intervento urgente da parte della Regione. Gli operai sono stati al lavoro per correggere il problema, e il Comune ne ha approfittato per far svolgere una serie di controlli lungo tutto il tratto arginale del centro. Il diaframma interno, installato dopo la grande alluvione del 2002, è intatto e non manifesta problemi. «Lo smottamento - ha spiegato l'assessore pordenonese alla Protezione civile, Emanuele Loperfido - era stato segnalato dal Comune, e la Regione è intervenuta in breve tempo per controllare e sistemare l'argine del Noncello. Non si trattava di una situazione preoccupante, ma visto l'aspetto delicato della zona di cui si sta parlando, era meglio provvedere velocemente. È stata colta l'occasione per controllare lo stato di salute di tutto il tratto arginale del centro, mentre l'argine con incorporato il cedimento è stato compattato e ripristinato».

Ora la città attende che siano erogati i 700mila euro promessi dalla Regione durante il vertice che si tenne al culmine dell'ondata di maltempo di novembre. I finanziamenti serviranno soprattutto alla manutenzione e al rinnovamento degli sgrigliatori di Vallenoncello. Un altro punto dolente riguarda invece la pulizia delle caditoie e dei tombini cittadini. Il tema sarà affrontato entro la prossima primavera dall'amministrazione comunale.

