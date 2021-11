Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CCIAARISTORI COOPCAVIA ALLE DOMANDELa Camera di Commercio Pordenone-Udine ha pubblicato l'informativa e la modulistica per permettere a chi ne ha diritto, di fare domanda per i ristori Coopca, a partire da oggi e senza contare l'ordine di arrivo. C'è tutto il tempo di 90 giorni per presentare domanda, rivolgendosi agli Sportelli istituiti ad hoc nelle sedi di Udine e Pordenone, con ingresso libero, mentre per la sede camerale di Tolmezzo...