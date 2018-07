Causa un incidente in città, aveva la patente falsa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONTROLLIPORDENONE E' stato un tamponamento senza gravi conseguenze a consentire alla Polizia locale di Pordenone, guidata dal comandante Stefano Rossi, di scoprire una patente falsa. L'episodio risale a mercoledì scorso, quando tre vetture sono state coinvolte in un incidente stradale all'altezza della rotatoria fra via Revedole e viale Aquileia. Il tamponamento non ha fortunatamente provocato feriti ma, in occasione dei rilievi, il conducente dell'auto che aveva provocato l'incidente, un 26enne di origine pakistana residente a Salgareda...