TORNA IL SERENO

ZOPPOLA Undici operatori positivi, incluso il primo che probabilmente e inconsapevolmente ha scatenato all'interno della struttura l'ondata di contagi. Diciotto morti tra gli anziani, il bilancio più pesante di tutta la provincia. Cinquantasette ospiti su 108 colpiti dal virus. Giorni che non passavano mai, fatti di sospiri e notizie una più brutta dell'altra. La zona rossa, poi la seconda, perché i malati gravi che non potevano essere trasferiti in ospedale aumentavano sempre di più. Ma adesso è finita, adesso si può parlare di rinascita, perché nella casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola il contagio se n'è praticamente andato. E l'avverbio serve solo come forma di cautela. All'interno della struttura, infatti, sono rimasti solamente due ospiti positivi, ma si tratta di anziani che in realtà hanno già ricevuto il primo tampone negativo. Clinicamente, quindi, sono guariti: manca solo la seconda conferma, poi anche loro spariranno dalla lista dei positivi e tutta la casa di riposo potrà dirsi finalmente Covid-free dopo tre mesi da incubo. Il responso definitivo è atteso oggi o al massimo domani, quando il Dipartimento di prevenzione farà analizzare anche gli ultimi due tamponi che servono per poter porre fine all'emergenza. Nella stessa casa di riposo, poi, sono guariti (in questo caso definitivamente) anche tutti gli operatori sanitari contagiati dall'inizio del conteggio. E ora possono rimettersi in pista e ricominciare tutti a lavorare, anche se i primi avevano già ripreso la loro attività.

A SPILIMBERGO

Nella casa di riposo di Spilimbergo le visite riprenderanno il 22 giugno. Sul sito della struttura i dettagli organizzativi.

