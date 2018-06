Cassa a sorpresa e rottura sul premio Si riapre la vertenza all'Ilpea-Gomma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVA VERTENZAPORDENONE Cassa integrazione a sorpresa alla Ilpea Gomma di Orcenico di Zoppola. Non è passato nemmeno un anno da quando si è chiusa la vertenza per il trasferimento di una linea produttiva in Polonia. Vertenza chiusa con delle rassicurazioni da parte della società: dopo il trasferimento della linea che pesava in negativo sulla redditività dello stabilimento zoppolano le cose - almeno stando a un protocollo che era stato siglato dal vertice della società e il sindacato - sarebbero andate meglio.NUOVO RISCHIOMa così non...