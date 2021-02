IL BILANCIO

PORDENONE Dopo tre mesi in apnea, il Friuli Venezia Giulia vede finalmente il risultato degli sforzi messi in campo dai cittadini e delle pesanti restrizioni imposte dalle autorità ormai da inizio novembre. All'andamento in discesa dei contagi, infatti, ora si accompagna un fenomeno che sino a una settimana fa non si stava ancora verificando: il calo sensibile dei ricoveri in ospedale. Una doppia curva in picchiata che ricorda da vicino (seppur con numeri diversi, derivanti anche dall'accresciuta capacità di testare i casi sospetti) quella che aveva riportato la regione a galla dopo la prima ondata della pandemia. E ce n'è anche una terza: è quella dell'incidenza sui 100mila abitanti, una misura che permette di conoscere la penetrazione del contagio sul territorio. Anche quest'ultima sta calando. Ora manca solamente l'ultimo indicatore, quello più pesante da sopportare: in Fvg di Covid si muore ancora tanto, troppo, e sarà l'ultimo valore a scendere.

L'ANALISI

I dati sono quelli partoriti dalla settimana tra il 25 e il 31 gennaio, lo stesso intervallo temporale che sarà oggetto di analisi e verifica da parte dell'Istituto superiore di sanità e della cabina di regia, i due organi tecnici che successivamente danno al ministero della Salute gli strumenti per assegnare i colori alle regioni. In Fvg non ci saranno dubbi: si rimarrà anche la prossima settimana in zona gialla, perché i numeri continuano tutti a calare. E lo fanno per la terza settimana consecutiva.

Si parte dal dato più eloquente e più comunicato sin dall'inizio della pandemia: i contagi. Nella settimana precedente, cioè quella che aveva riportato il Fvg in giallo (18-24 gennaio) la Protezione civile aveva rilevato 3.572 casi, in netto calo rispetto ai sette giorni ancora precedenti. Tra il 25 e il 31 gennaio, invece, i nuovi contagiati trovati in regione sono stati 3.196. Significa che in una settimana - l'ultima - il contagio si è abbassato ancora, precisamente del 10,5 per cento. A braccetto con il dato dei nuovi positivi c'è quello dell'incidenza sui 100mila abitanti. Il 24 gennaio il valore si era fermato a quota 297 casi, mentre il 31 gennaio è sceso a 266 positivi ogni 100mila abitanti. Proprio l'elevata incidenza era tra i fattori che avevano fatto temere per una permanenza in arancione per altri sette giorni. Invece ecco un'altra discesa, anche di questo valore particolare. Tornando ai contagi, per trovare una quota simile di positivi in una settimana, bisogna tornare al 31 ottobre, solo che allora la curva era in salita.

IN OSPEDALE

Per la prima volta dopo mesi, inoltre, il calo dei positivi si accompagna a una rapida e continua discesa dell'occupazione dei letti in Area medica, cioè i reparti più sotto stress nella seconda ondata della pandemia. Il 24 gennaio il tasso di occupazione delle Medicine era del 54 per cento, mentre il 31 gennaio è sceso al 46 per cento. Si rimane sempre sopra la soglia del 40 per cento, ma la diminuzione è apprezzabile, nonché figlia del calo dei contagi avvenuto nelle settimane precedenti. Restano stabili, invece, le Terapie intensive, con il 35 per cento dei letti occupato. Anche questo valore è sopra soglia, dal momento che il ministero della Salute fissa al 30 per cento il limite di sicurezza. L'unica curva che non cala è quella della mortalità: tra il 18 e il 24 gennaio avevano perso la vita 151 persone. Altrettante sono morte nei sette giorni successivi.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA