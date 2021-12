Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN GIUNTAPORDENONE Una casetta al massimo per ciascun esercizio pubblico, con vendita di prodotti tipici e divieto per i superalcolici. Il Comune detta le regole per il Natale di negozi e locali. Tutti i pubblici esercizi presenti nel territorio comunale già titolari di un'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico potranno dunque installare nell'area già concessa alberi di Natale, presepi, decorazioni, spine per bibite, sistemi di...