LA RIAPERTURA

PORDENONE Case di riposo: tornano le visite parenti, o quasi. «Le visite ai parenti che si trovano in residenze sanitarie assistite (hospice) riabilitative e residenziali per anziani sono possibili purché gli ospiti siano Covid negativi e non vi sia il parere contrario della direzione sanitaria della struttura». Lo ha confermato il vice presidente del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. A sbloccare la situazione l'invio, da parte della Direzione salute, ai vertici delle aziende sanitarie di un documento che evidenzia la necessità delle strutture per anziani di adottare specifici protocolli con precise modalità di accesso per i familiari. Protocolli che devono stabilire le misure di sicurezza per tutelare la salute di operatori, utenti e visitatori. «Ovviamente le visite sono possibili solo per gli ospiti negativi al Covid-19 - ha detto Riccardi - e i protocolli definiti dalle strutture per prevenire la diffusione del virus devono essere trasmessi all'azienda sanitaria territorialmente competente. Si tratta di misure per tutelate i soggetti più fragili sia per l'età avanzata che perchè colpiti, in molti casi, da patologie croniche».

LE REGOLE

I protocolli devono prevedere sia il rispetto e l'osservanza delle misure generali di prevenzione che gli ingressi contingentati e scaglionati per ridurre il numero di visitatori contemporaneamente presenti nelle case di riposo. Le visite devono essere su appuntamento per evitare assembramenti. Inoltre, se possibile, le visite devono essere limitate a un solo familiare, rispettando una calendarizzazione definita dalla struttura.

I CONTROLLI

Riccardi ha poi spiegato che «Sempre a difesa della salute degli ospiti le strutture devono verificare le condizioni di salute dei visitatori prima dell'ingresso. Gli ingressi avverranno attraverso percorsi specifici e sarà richiesto ai familiari di attenersi ai protocolli in uso alla struttura». Dovranno essere individuate aree dedicate alle visite optando, compatibilmente con le condizioni dell'ospite, per spazi esterni. Nel caso di utilizzo di luoghi chiusi, questi devono consentire un'adeguata aerazione. Non è invece ammesso l'accesso di familiari e parenti agli spazi di degenza, come le camere da letto, tranne in casi particolari e su autorizzazione della direzione sanitaria. Le misure stabiliscono inoltre che i locali devono essere areati al termine di ogni visita e sanificati secondo le indicazioni del Ministero della salute e della Regione. Eventuali visite a ospiti positivi al Covid positivi possono essere autorizzate per i soli casi di urgenza o di indifferibilità, la cui valutazione è rimessa alla direzione della struttura.

