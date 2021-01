«Il nostro obiettivo è entrare nelle prossime settimane in modo capillare in tutte le case di riposo del Friuli Venezia Giulia e vaccinarne nel minor tempo possibile tutti gli ospiti». Il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga lo ha detto ieri in occasione dell'avvio della vaccinazione in una casa di riposo di Trieste. «Con il decreto del Governo che ha permesso di superare i problemi legati al consenso informato - ha aggiunto il governatore - possiamo finalmente avviare la vasta e sistematica operazione di vaccinazione degli ospiti delle strutture per anziani che consentirà di mettere al sicuro quella fascia della popolazione che ha subito in modo più drammatico gli effetti della pandemia». Con il decreto si indica nei direttori sanitari delle Aziende (o loro delegati) a esprimere il parare, dopo il consulto con i familiari. La strada più probabile è che il direttore sanitario dell'Asfo deleghi i direttori dei singoli distretti territoriali nella cui giurisdizione vi siano case di riposo. Ci sarà invece da attendere - sembra verso la fine di gennaio, visti i tempi del bando nazionale scaduto appena il 28 dicembre scorso - per l'arrivo dei primi trecento vaccinatori (infermieri e medici reclutati dal bando nazionale attraverso le Agenzie per il lavoro) in regione. Saranno fino a un numero di trecento per il Fvg, ma arriveranno a gruppi da qui alla fine dell'estate. Intanto anche ieri in provincia sono proseguite le vaccinazioni di ospiti e operatori in alcune case di riposo.

