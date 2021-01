LA SVOLTA

PORDENONE Sono i luoghi più colpiti dalla pandemia, quelli che hanno pagato un tributo quasi insostenibile in termini di vite umane. E saranno i primi, come in un cerchio che si chiude, a venirne fuori, in tempi molto più rapidi rispetto al mondo che vive al di fuori di quelle porte che da tempo ormai sono sigillate. Le case di riposo della provincia di Pordenone, infatti, si libereranno del virus entro la metà di febbraio. Sono questi i dettagli del piano messo a punto ieri tra il dottor Gabrielli, il responsabile della task force per le residenze protette, e la direzione sanitaria dell'Asfo. Entro poco più di un mese, quindi, più dell'80 per cento degli anziani delle case di riposo riceverà la doppia dose del vaccino. E in provincia si inizierà ad archiviare il pesante bilancio delle vittime nelle residenze.

TABELLA DI MARCIA

«La prima fase - spiega Gabrielli - sarà una corsa contro il tempo. Vacciniamo in pochi giorni tutti gli anziani in grado di dare il loro consenso oppure seguiti già da un amministratore di sostegno. Sino ad oggi non abbiamo avuto rifiuti. In una seconda fase, che seguirà a breve, passeremo agli ospiti delle case di riposo a cui sarà assegnato l'amministratore provvisorio». E grazie al nuovo decreto governativo si farà in fretta. Si tratta in questo caso di circa 400 anziani in tutta la provincia di Pordenone. In totale, invece, gli ospiti da vaccinare sono circa 1.800, ma anche in questo caso ci sono dei tempi diversi. «Ora - ha spiegato sempre Gabrielli - stiamo vaccinando chi non ha mai avuto il Covid e chi invece lo ha sconfitto sino al 1 ottobre. Ma più passa il tempo e più dobbiamo vaccinare anche chi lo ha avuto più di recente». Ecco i tempi ufficiali: «Entro la prossima settimana contiamo di terminare il primo giro, mentre in quella successiva termineremo le vaccinazioni agli anziani che ad oggi non hanno l'amministratore di sostegno. Poi dovremo aspettare 21 giorni per inoculare la seconda dose. Dopodiché, altri sette giorni di attesa e l'immunità sarà perfetta, portandoci fuori dall'incubo». Quindi a metà febbraio sarà tutto concluso. E arrivano buone notizie anche dal personale sanitario delle case di riposo. «In provincia di Pordenone abbiamo numeri ottimi anche tra gli operatori, si parla di più del 70 per cento dei consensi». Oltre l'85, ad esempio, tra Casa Serena e Umberto I.

PASSI AVANTI

Ieri il personale guidato da Gabrielli ha proseguito l'opera di vaccinazione il mattino all'Umberto I di Pordenone e il pomeriggio alla casa di riposo di San Vito. All'Umberto I sono stati immunizzati 35 anziani, proprio nel mezzo di un focolaio che si sta ampliando all'interno della struttura. La prima vaccinata è stata Delfina Bernacchi, classe 1927. «Già fatto?», ha detto sorridendo dopo la puntura. A San Vito, invece, hanno ricevuto la dose 75 ospiti anziani della casa di riposo. «È davvero l'inizio di una nuova fase che ci permetterà di affrontare questo anno in piena sicurezza, grazie anche alla contemporanea campagna di vaccinazione del personale che sta proseguendo come previsto - ha spiegato il direttore della struttura, Alessandro Santoianni -. È stato un giorno importante per tutti noi. In poco più di un'ora e mezza sono stati vaccinati 75 nostri residenti. Come noto questa è stata la prima dose e tra 21 giorni verrà somministrata la seconda che permetterà, dopo qualche giorno, la piena efficacia del vaccino. Vogliamo sentirci rafforzati dal vaccino non solo nel fisico ma anche e soprattutto nello spirito, che deve sapere guardare all'orizzonte che a breve ci farà tornare a vivere nuovi giorni migliori». E oggi tocca alle case di riposo di Maniago, Sacile, Aviano, Cavasso, Sequals e Clauzetto.

Marco Agrusti

