CASE DI RIPOSO

PORDENONE Psicologi in tutte le case di riposo, Rsa, case-protette e residenze socio-sanitarie ed assistenziali. A chiederlo a gran voce e il Presidente regionale dell'Ordine degli psicologi, Roberto Calvani che attende da almeno tre anni una risposta da parte dei vertici regionali. Ci dicano una buona volta questo il messaggio ultimativo perche, nella riclassificazione e nella riqualificazione delle case di riposo, non venga inserita come essenziale la presenza stabile delle psicologo in queste strutture. L'Ordine torna ad alzare la voce ed esige una risposta da parte dei vertici della Sanità Regionale visto che dal 2018 ad oggi l'istanza e stata formulata, infruttuosamente, gia tre volte, l'ultima la scorsa estate, da parte di Calvani e della Consigliera Segretaria dell'Ordine Debora Furlan.

L'emergenza Covid ha squadernato situazioni complesse che richiedono l'intervento costante degli psicologi nelle strutture per anziani come pure nell'assistenza domiciliare, visto che il supporto e la consulenza di noi professionisti risulta fondamentale sia per i pazienti, sia per i familiari, sia per il personale. Basta guardare al Veneto dove, gia dal 2007, lo psicologo e stabilmente incluso nell'organico delle case di riposo, delle varie residenze sanitarie e socio-assistenziali e dei Centri di servizi per gli anziani e i grandi anziani. Vogliamo capire - rimarca Calvani i motivi per i quali non si è ancora partiti nel nostro territorio, nonostante la situazione pandemica non ammetta ulteriori rinvii.

Se realmente abbiamo a cuore la salute degli anziani, non possiamo prescindere dalla figura dello psicologo all'interno delle strutture, ribadisce Furlan. Oltre che nelle case di riposo lo psicologo andrebbe previsto anche nei percorsi di cure domiciliari, nell'assistenza domiciliare e nell'equipe delle Usca, le Unita di assistenza che si occupano dei malati Covid a domicilio. Lo psicologo fungerebbe da indispensabile aiuto rileva il Presidente Calvani anche per dare sostegno e accompagnare i familiari e i sanitari sia nelle residenze sanitarie sia a domicilio, per far fronte alla carica emotiva dei contagi e dei lutti, spesso a distanza per i congiunti impossibilitati a stare vicino all'ammalato, causati dal Covid. Gli psicologi rivestono a pieno titolo il ruolo di specialisti dell'invecchiamento e, a causa della pandemia, sono investiti di ulteriori funzioni di contenimento e riduzione della carica di stress».

