PORDENONE E' iniziata la fase due del maxi-piano per salvare la casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola: si basa su un complesso sistema volto a ricostruire gli spostamenti interni degli ospiti negli ultimi 15 giorni. Tracciare le posizioni, infatti, aiuterà a mappare gli eventuali contatti tra utenti positivi e negativi, nella speranza di contenere il contagio nell'unica struttura per anziani della provincia toccata dal Coronavirus. Parallelamente, però, si lavora per blindare tutte le altre case di riposo del Pordenonese, e lo si fa ad esempio sottoponendo alla misura dell'isolamento anche gli ospiti negativi che rientrano nelle strutture dopo un accesso al pronto soccorso o in seguito a un ricovero ospedaliero.

Castions di Zoppola, casa di riposo, l'unica vera emergenza sanitaria in corso in tutta la provincia di Pordenone. Nove operatori contagiati, ma soprattutto 41 ospiti sui 108 presenti. A coordinare i lavori per l'Azienda sanitaria è il dottor Antonio Gabrielli. Negli scorsi giorni è stata vagliata - e poi scartata - anche l'ipotesi che il virus si potesse essere diffuso tramite l'impianto di aerazione della struttura. Non era così, quindi la ricerca continua, e ora c'è un'arma in più. Tramite l'acquisizione della documentazione, si sta infatti provando a ricostruire la mappa di tutti gli spostamenti che negli ultimi 15 giorni hanno riguardato gli ospiti della residenza: è un'operazione chiave per scovare per tempo eventuali contatti avvenuti tra utenti positivi e negativi, evitando che il contagio si allarghi. E' stato stilato anche un nuovo protocollo, che prevede un metodo di lavoro a compartimenti stagni, senza alcuna comunicazione tra il reparto Covid del secondo piano e le altre aree della residenza. Sarà fondamentale riuscire a spezzare la catena del contagio, per evitare che il virus si propaghi ad altre sezioni della casa di riposo. La prossima settimana sarà decisiva.

Case di riposo e contagio, solo la provincia di Gorizia (zero casi nelle strutture) ha ottenuto un risultato migliore di quella di Pordenone. La vera sfida, ora, è quella di blindare tutte le residenze che non hanno vissuto l'incubo del virus. Un programma che vede ancora una volta all'avanguardia San Vito, dove gli ospiti negativi che tornano da un ricovero in ospedale vengono comunque posti in isolamento. Alcune residenze, come Casa Serena a Pordenone o l'Asp a Cordenons, hanno già predisposto gli spazi per i reparti Covid, anche se non si registrano casi. I percorsi differenziati per gli operatori esistono ormai in tutte le strutture, mentre il nodo principale è rappresentato dai tamponi. Per garantire la totale sicurezza degli operatori sanitari, sarebbe necessario ripeterli ogni 4-5 giorni. Ma è un'operazione quasi impossibile, vista la limitata disponibilità di reagenti. Ecco allora che il protocollo di sicurezza diventa l'unica strada.

In Friuli Venezia Giulia operano 170 strutture residenziali per anziani, con 10.930 posti letto complessivi; in 24 di queste sono stati registrati 270 casi di positività al Covid-19 tra gli ospiti. Secondo i dati aggiornati a ieri, i decessi tra gli ospiti delle case di riposo sono stati 90, ma 54 di essi si sono verificati in ospedale e nel 95 per cento dei casi si è trattato di persone con pluripatologie e un'età media di 83,9 anni. La letalità del Covid-19 nella nostra regione si attesta al 7,44 per cento contro il 12,67 per cento registrato a livello nazionale. il numero di contagi tra il personale delle case di riposo si attesta su 230 unità, pari al 3,83 per cento del totale. Di questi, 164 hanno dichiarato di aver contratto l'infezione sul posto di lavoro, 63 non hanno idee di come hanno contratto la malattia e 3 al di fuori del luogo di lavoro.

