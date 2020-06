RESIDENZE PROTETTE

PORDENONE I documenti ora ci sono, li hanno ricevuti le direzioni delle case di riposo della provincia per poter sbloccare una partita inchiodata sino ad ora sullo zero a zero, cioè quella della riapertura delle porte delle case di riposo ai parenti degli ospiti. Le nuove linee guida prevedono un protocollo di sicurezza rigoroso, perché con le residenze protette non è più ammesso un singolo passo falso. E assorbiti i regolamenti, le case di riposo pordenonesi sono pronte a riaprire - con prudenza - le loro porte.

LE REGOLE

La pietra angolare del nuovo sistema di visite parentali in casa di riposo sarà rappresentata dalla prenotazione dell'appuntamento. La Regione, infatti, raccomanda «ingressi limitati e scaglionati in modo da ridurre il numero di visitatori contemporaneamente presenti, organizzando le visite su appuntamento in modo da evitare assembramenti anche negli spazi dedicati all'attesa dell'ingresso; ingressi limitati ad un solo familiare e, se possibile, raccomandare che gli eventuali successivi accessi siano effettuati dal medesimo parente con calendarizzazione definita dalla struttura; individuazione di un unico accesso sorvegliato dedicato all'ingresso dei familiari; accesso dei familiari in struttura consentito solo previa igienizzazione delle mani e utilizzo di mascherine fornite dalla residenza». E ancora: indicazioni e controllo dei familiari affinché evitino di toccare superfici e materiali all'interno della struttura; individuazione di luoghi dedicati alle visite e, dove possibile e compatibilmente con le condizioni dell'ospite, preferire gli spazi all'esterno nel rispetto delle regole di igiene e sicurezza. Per le visite condotte all'interno della struttura gli spazi e luoghi individuati devono consentire un'adeguata aerazione, il rispetto del distanziamento sociale, le norme igieniche e la presenza di un vetro-plexiglass di separazione tra ospite e visitatore o in alternativa l'utilizzo della visiera protettiva (in aggiunta alla mascherina chirurgica) per i contatti ravvicinati evitando prossimità con contatto fisico o scambi di oggetti.

I DIVIETI

La visita sarà visita limitata ad un tempo massimo di permanenza. Non sono ammessi accessi di familiari e parenti agli spazi di degenza (camere da letto), fatti salvi casi particolari per i quali possono essere concesse delle deroghe su autorizzazione della direzione sanitaria o, qualora tale figura non sia prevista, del responsabile legale della residenza d'intesa con il medico curante di riferimento o il Distretto sanitario territorialmente competente, che può avvalersi anche delle unità speciali di continuità assistenziale. Si precisa infine che, in deroga alla prescrizione di carattere generale che consente l'accesso in struttura esclusivamente a parenti e familiari di ospiti Covid negativi, eventuali visite ad ospiti Covid positivi possono essere autorizzate per i soli casi di urgenza o di indifferibilità.

LA MAPPA

A Casa Serena e all'Umberto I, ad esempio, le visite sono già partite: la direzione ha già allestito due stanze protette nelle quali - a distanza - possono avvenire i colloqui tra gli ospiti e i parenti. Il tutto dopo tre mesi di porte blindate contro il contagio. Ora la direzione sta valutando l'allestimento e l'organizzazione di spazi esterni, da rendere sicuri tramite l'installazione di barriere in plexiglass in grado di dividere gli anziani dai visitatori.

A San Vito, invece, la settimana corrente è dedicata alla raccolta delle prenotazioni, mentre da lunedì prossimo la casa di riposo riaprirà le proprie porte ai parenti degli ospiti dopo il lungo isolamento.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA