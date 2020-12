SINDACATO

PORDENONE«Avevamo, da tempo, ripetutamente segnalato la nostra forte preoccupazione per la risalita dei contagi da Covid 19 e per il crescente numero di focolai all'interno delle case di riposo. Avevamo scritto anche ai sindaci dei Comuni più grandi ed al Prefetto di Pordenone, ma pare che di questi tempi il confronto costituisca una pratica scarsamente condivisa e ci dispiace, ma rimaniamo però ottimisti. La tragedia che si era consumata la scorsa primavera si sta ripetendo. Sempre troppi anziani contagiati e morti. Maniago, Pasiano, S. Quirino, Aviano, S. Vito, Sequals, Clauzetto, Cavasso». A prendere posizione è la Cgil pensionati.

«I numeri parlano di una situazione alquanto pesante, che coinvolge anche tanti operatori, e della necessità di comprendere se nelle case di riposo siano state messe in atto tutte le misure di prevenzione necessarie, considerata tra l'altro - la presenza di ospiti con malattie cronico degenerative importanti. Perché i vecchi, quelli di cui ci si ricorda solo a Natale per alimentare i dibattiti televisivi, continuano ad ammalarsi anche di altro e, nonostante le nostre ansie siano rivolte al Covid. L'indicazione dell'età accanto al dato, come se fosse un sollievo che a rischiare siano solo gli anziani, dice invece che quelle morti hanno delle responsabilità. E sono numeri che impongono una informazione pubblica più puntuale insieme all'indicazione delle azioni che vanno realizzate con urgenza. E le attenzioni debbono essere rivolte anche a coloro che sono nelle loro case dove si muore ugualmente di Covid di cui si vorrebbe comprendere di più. E quindi anche ai servizi territoriali. Dall'inizio della pandemia si ripete, quasi ossessivamente, che sono gli anziani le persone più esposte quasi a voler giustificare gli eventi, dimenticando che gli ospiti delle case di riposo non ingombrano le strade e le piazze».

© RIPRODUZIONE RISERVATA