Case Ater, crolla la quota di morosi

L'ANALISI

PORDENONE Morosità in calo fra gli inquilini delle case Ater della provincia di Pordenone. Quanto al patrimonio immobiliare dell'ente, se il numero complessivo degli appartamenti aumenta di cinque unità (da 3.802 a 3.807), si riduce anche la quota di quelli non locati, da 259 a 234. Di questi, 49 sono in attesa di locazione e 185 non locabili, mentre nessuno risulta in condizioni tali da dover essere demolito.

LA STATISTICA

È quanto emerge dai dati pubblicati dalla Regione nell'annuario statistico Regione in cifre 2019, che fornisce un quadro sintetico dei numeri che caratterizzano la regione Friuli Venezia Giulia nei settori più disparati e che è predisposto dalla Direzione generale - Area programmazione e relazioni internazionali - Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione, statistica e sicurezza sul lavoro. Il confronto relativamente al numero di alloggi Ater a disposizione, evidenzia come in provincia gli alloggi di proprietà dell'Ater siano aumentati da 3.572 a 3.577, mentre invariato è il numero di quelli affidati alla gestione dell'ente, 230, per un totale di 3.807. Fra quelli non locati, però, il numero di quelli in attesa di locazione si è ridotto da 77 a 49 e il calo è andato parzialmente a rimpolpare il numero di quelli che invece, a causa delle loro condizioni, sono considerati non locabili, passati da 182 a 185.

I dati regionali rilevano poi un calo importante della morosità: in ogni caso, se nella penultima registrazione, su 3.542 assegnatari, i morosi risultavano 802, nell'ultima, a fronte di un minimo aumento degli assegnatari, 3.573, i morosi sono stati 253. Il fenomeno interessa poi in maniera diversa le categorie di inquilini. Nella fascia A (quella cioè con i canoni di affitto più bassi, stabiliti in base all'Isee), il numero dei morosi è passato da 664 su 2.142 assegnatari ai 183 su 2.130; nella fascia B, da 135 su 1.322 a 65 su 1.351; nella fascia C (che comprende anche alloggi in fascia D, alloggi in edilizia convenzionata, convenzioni in base alla legge 431/98 e così via) da tre su 78 a cinque su 92.

Fra gli altri dati che emergono dall'annuario statistico, in provincia di Pordenone sono stati rilasciati 197 permessi di costruire fabbricati residenziali nuovi e relative abitazioni, per un totale di 449 abitazioni e 1.871 stanze. Quanto alle dimensioni, la quota più consistente è rappresentata dalle 142 abitazioni da oltre 110 metri quadrati, seguite da 102 di superficie compresa fra 76 e 110 metri quadrati. Inferiore la realizzazione di piccole abitazioni e monolocali, con 101 case fra i 46 e i 75 metri quadrati e solamente 24 al di sotto dei 45 metri quadrati.

Lara Zani

