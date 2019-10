CasaPound, polemica per gli inviti ai consiglieri del Pd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAPORDENONE Casapound inaugura la nuova sede, ma i consiglieri del Pd chiedono al sindaco di non partecipare all'evento se il movimento non accoglierà la richiesta di dissociarsi dal fascismo e dal neofascismo. Il taglio del nastro e' fissato per domani alle 17, in viale Martelli 7, e i consiglieri comunali di Pordenone si sono visti recapitare lunedì 21 ottobre, su invio della segreteria del Consiglio comunale, l'invito a partecipare all'inaugurazione: Invito surreale commentano Daniela Giust, Nicola Conficoni, Marco Cavallaro,...