LA RIPARTENZA

PORDENONE Conto alla rovescia per la riapertura al pubblico degli spazi e delle attività del Centro Culturale Casa Zanussi, nella storica sede di via Concordia 7. Si parte, martedì 25 agosto, con il servizio mensa che tornerà operativo ogni settimana dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, garantendo l'ottemperanza delle norme di sicurezza e delle procedure di sanificazione. La sala ristorante di 280 mq consente l'adeguato distanziamento delle postazioni, un ampio parcheggio gratuito è a disposizione dei clienti.

E da martedì 1° settembre riapriranno anche gli spazi che il Centro Culturale Casa Zanussi dedica allo studio individuale di studenti e interessati: novità sarà il possibile utilizzo, in parte, del giardino, con tavoli ombreggiati, posizionati fra le sculture che impreziosiscono gli spazi esterni del Centro. Tutte le postazioni saranno distanziate e verrà garantita l'attenta ottemperanza delle norme di sicurezza e delle procedure di sanificazione. A disposizione degli utenti wi-fi e ampio parcheggio gratuiti. Le postazioni per lo studio, riservate e numerate, potranno essere occupate dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e anche il sabato mattina dalle 9 alle 12,30, con prenotazione obbligatoria presso info@centroculturapordenone.it - tel 0434 365387.

Prima ancora - a cura del Centro Iniziative Culturali Pordenone - da lunedì prossimo a venerdì 4 settembre, tornano ogni pomeriggio, dalle 15 alle 17, i laboratori per bambini e bambine dagli 8 ai 12 anni, ideati e condotti da Lisa Garau, atelierista di laboratori creativi ed esperta di percorsi didattici in ambito museale, insieme al Teatro delle Maestà. Prenderanno vita personaggi del passato rievocati attraverso ambientazioni e costumi: i laboratori stimoleranno linguaggi e recitazione, tecniche pittoriche e approfondimenti culturali, raccontando le affascinanti storie di patriarchi e imperatori, vescovi, dame e cavalieri.

Ulteriore proposta laboratoriale sarà a cura di Marco Tonus, cartoonist e grafico: il suo Fumettiamo! dimostrerà come, a matita su un foglio bianco e con pochi segni, si possano materializzare incredibili personaggi, dare vita a storie sempre nuove. Anche in questo caso verrà garantita l'attenta ottemperanza delle norme di sicurezza e delle procedure di sanificazione. Info: Cicp 0434 553205, cicp@centroculturapordenone.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA