PORDENONE Dalla prossima settimana nella Casa serena di Torre si potranno organizzare le visite dei familiari agli ospiti anche nell'area esterna. Dovranno invece ancora attendere qualche settimane i circa venticinque anziani che - fino a prima dell'arrivo della pandemia - frequentavano il centro diurno della stessa Casa Serena. Quello spazio è infatti destinato a rimanere una sorta di polmone Covid nel caso di seconda ondata. Mentre il Centro diurno sarà trasferito negli edifici del centro residenziale anziani di via Piave sempre a Torre. La direzione dell'Asp Casa Serena-Umberto Primo ha già predisposto un progetto di massima. «Ora dobbiamo valutare - spiega il presidente dell'Asp, l'avvocato Antonino Di Pietro - quali lavori di adeguamento sono necessari q quale sarà il costo. Poi i passaggi con la Regione e con l'Asfo. Auspichiamo di riuscire a predisporre gli spazi per il nuovo Centro diurno entro l'estate.

VISITE DEI PARENTI

Nel frattempo nella struttura di Torre e all'Umberto Primo le visite dei familiari agli ospiti che possono muoversi in due parlatoi, cioé separati dal plaxi-glass e con un microfono. Certo, non è il massimo. Ma almeno ora i nonni possono vedere - seppure oltre la barriera anti-Covid le persone care. Una struttura simile, anche se più ampia e comoda, sarà realizzata nei prossimi giorni nel giardino esterno. «All'esterno - precisa il presidente - il rischio è inferiore. Ma è necessario mantenere ugualmente le distanza e proteggere gli anziani con delle separazioni che consentano di stare insieme ma in piena sicurezza. Non è il momento di abbassare la guardia. Anzi, è bene che tutti rispettino le regole previste». E tra queste, raccomanda la Casa per anziani, la prenotazione da parte dei familiari che intendono recarsi in visita del proprio caro. E' sufficiente una telefonata al personale addetto in modo che ci si possa organizzare per evitare che vi siano più persone o più famiglie contemporaneamente.

HOSPICE SAN VITO

E ieri intanto nuove polemiche sull'Hospice di San Vito. Dopo la visita per la riapertura della struttura da parte dell'assessore regionale Riccardo Riccardi (che ha voluto essere presente per ribadire la volontà dell'amministrazione di restituire al centro la sua funzione dopo l'emergenza) è intervenuto il consigliere regionale di opposizione Tiziano Centis. «La visita di Riccardi dopo la sua contestatissima scelta di trasformare l'Hospice in reparto Covid stride come le unghie sul vetro. Sua infatti è stata la responsabilità di averlo chiuso e di avere lasciato le famiglie dei malati nel disagio. Una scelta sbagliata alla radice».

