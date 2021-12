IL FINANZIAMENTO

PORDENONE Dalla Regione arrivano nove milioni di euro per la nuova casa di riposo di Villanova e intanto la Giunta comunale approva l'accordo di programma con l'Asp Umberto I per la fase di progettazione dell'intervento, da finanziarsi con 935mila euro già messi a bilancio dal Comune, dei quali 884mila derivanti da un precedente contributo regionale. Il finanziamento è inserito in un emendamento della Giunta alla legge di stabilità regionale e il sindaco Alessandro Ciriani parla in proposito di «un'altra promessa mantenuta, frutto della sintonia tra il Comune di Pordenone e i personali rapporti di stima e collaborazione con il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e la sua Giunta, con i quali la negoziazione per l'ottenimento dell'intervento finanziario è iniziata settimane fa».

LA RIVENDICAZIONE

Un risultato, tuttavia, conteso dal Pd, che con Nicola Conficoni, rivendica un analogo emendamento presentato nei giorni precedenti. «Grazie agli ottimi rapporti con la Giunta regionale ribatte Ciriani - e all'impegno profuso dal consigliere di Fratelli d'Italia Alessandro Basso, abbiamo fatto squadra al servizio della nostra comunità e focalizzandoci sul tema della terza età, che ci sta particolarmente a cuore. Proprio per questo non stanno in piedi le rivendicazioni del Pd e del suo consigliere Conficoni».

LA STRUTTURA

La nuova casa di riposo sarà una struttura moderna, in realizzazione nei prossimi tre anni, con una capienza di 120 posti, situata in prossimità di un asilo, con la precisa volontà che non rimanga un luogo isolato, ma diventi parte integrante del tessuto urbano e dell'integrazione intergenerazionale. «Gli anziani di oggi aggiunge Ciriani - sono stati i giovani e i lavoratori di ieri, ovvero coloro che hanno costruito e fatto crescere la città. Per questo, oltre che per responsabilità morale, civile e amministrativa, è nostro dovere fare tutto ciò che è in nostro potere per agevolarli e supportarli al meglio».

L'ACCORDO DI PROGRAMMA

In virtù del documento, l'Asp Umberto I si impegna a eseguire le attività di progettazione della nuova casa di riposo in località di Villanova di Pordenone in condivisione con il Comune di Pordenone e grazie al suo contributo economico. Il progetto definitivo dell'opera sarà trasmesso al Comune entro il 30 giugno 2022, così che il Comune possa presentarlo all'esame tecnico- economico del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (Nviss) entro il 31 dicembre 2022.

A FINE ISTRUTTORIA

Terminata l'istruttoria del Nviss, gli esiti andranno nuovamente all'Asp, che avrà altri 180 giorni per approvare il progetto esecutivo. Interporto. Un altro emendamento, sollecitato da Mara Piccin (Forza Italia) destina un milione 700mila euro a Interporto. «La somma coprirà spiega Piccin vari interventi sul centro servizi: sistemazioni esterne, su un'area di 4.500 metri quadri, arredi e attrezzature della sala conferenze interna, adeguamento antincendio dell'autorimessa al piano interrato e ultimazione del cosiddetto palazzo di vetro, con la schermatura solare della facciata sud, una pensilina sul lato nord, nonché opere e impianti interni agli uffici».

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA



