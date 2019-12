Casa a fuoco, salvato anziano malato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAPORDENONE Una famiglia di viale d'Aviano si è salvata da un violento incendio che ha distrutto la casa. È successo ieri, verso le 18.30, nell'abitazione di G.D.S., un anziano di 80 anni che è malato e costretto a letto. In casa c'erano la moglie 82enne, la figlia di 40 anni e una nipotina di sette. Sono riusciti a mettersi in salvo in tempo. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. L'anziano è stato evacuato dai Vigili del fuoco e da un tecnico del Soccorso alpino di Pordenone, Luca Verardo, che transitava con l'auto, e affidato...