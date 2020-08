CARITAS

PORDENONE Si è concluso il progetto Percorsi di salute per i senza dimora, realizzato dalla Caritas Diocesana di Concordia Pordenone attraverso Fondazione Buon Samaritano. Il progetto, che ha beneficiato del sostegno della Fondazione Friuli, ha rappresentato un importante tassello nell'ambito degli interventi per la grave marginalità promossi dalla Caritas Diocesana in sinergia con i Servizi Socio Sanitari, il Terzo Settore e la rete del volontariato locale.

Il progetto ha promosso percorsi di integrazione sociale a favore delle persone accolte nelle strutture diocesane, rivolgendosi in particolare agli individui con più di 60 anni o che presentavano problematiche di tipo socio-sanitario (dipendenze, invalidità, disagio psichiatrico, povertà sanitaria). L'attività progettuale, grazie al supporto della Fondazione Friuli, ha permesso un concreto miglioramento della situazione socio sanitaria degli utenti, favorendo la riduzione dei danni alla salute e in generale il benessere psicofisico; ha inoltre permesso il coinvolgimento dei volontari nei percorsi di accompagnamento, contribuendo alla rimozione dello stigma sociale delle persone in situazione di grave emarginazione e promuovendone l'inclusione. I beneficiari sono stati in generale uomini soli (86% dei casi), in misura minore donne e nuclei familiari. La problematica principale che accomuna oltre l'85 % dei beneficiari del progetto era quella abitativa: la maggior parte degli utenti erano inseriti nella rete di accoglienza come l'asilo notturno la Locanda e in misura minore in alloggi Housing First o presso i locali di Casa Madonna Pellegrina. La presa in carico dei beneficiari del progetto ha previsto la definizione di un patto, con la persona e per la persona (e non sulla persona,) finalizzato ad un percorso di consapevolezza delle proprie potenzialità e limiti, all'attivazione delle risorse personali e al coinvolgimento delle risorse offerte dal progetto e dalla rete del territorio. Avendo alla base il patto personalizzato come presupposto operativo, il progetto si è concretizzato in diversi interventi miranti al supporto sanitario tramite l'accompagnamento a visite mediche e di controllo, copertura di spese relative all'acquisto di medicinali, acquisto di occhiali, ginnastica riabilitativa. Tali interventi sono stati integrati con azioni volte a favorire l'integrazione sociale degli utenti, come il supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche.

