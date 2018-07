Carenza di medici di base, ora è allarme in provincia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MEDICI DI BASEPORDENONE Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Basso (in foto) accogliendo l'appello del sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, ha presentato in consiglio regionale un ordine del giorno che cerca di sanare la situazione legata alla carenza di medici di base che insiste sul pordenonese. A seguito di numerose quiescenze di medici di famiglia del territorio e rilevato che l'attuale riforma sanitaria, per come è stata predisposta dalla passata amministrazione regionale, non permette la sostituzione veloce ed...