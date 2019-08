CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CARABINIERIESIBIZIONISTAAI DOMICILIARIUn pordenonese di 53 anni, G.Z., dovrà rimanere agli arresti domiciliari per otto mesi; l'ordine è stato eseguito ieri mattina dai carabinieri. L'uomo è stato processato e condannato per atti osceni in luogo pubblico; episodi accaduti tra il 13 settembre 2012 e il 5 gennaio 2013 a Cordenons, Porcia, San Martino al Tagliamento. INCIDENTEANZIANA CADEDALLE SCALE MOBILIUna donna anziana è rimasta ferita ieri pomeriggio a seguito di una caduta dalla scala mobile, avvenuta all'interno del negozio Ovs, in...