«Cappuccini Non è vero che i lavori sono finiti»

I DUBBIPORDENONE Lavori ufficialmente conclusi in via Cappuccini, ma non mancano le perplessità: a sollevarle è il consigliere comunale di Pordenone 1291 Marco Salvador, che pubblica alcune fotografie che spiega essere state scattate fra sabato e domenica nelle quali appaiono disconnessioni del manto stradale e alcune aree ancora delimitate dalle recinzioni di cantiere. «L'ennesima proroga - commenta il consigliere - terminava il 27 luglio. Speriamo che oggi, lunedì 29 luglio, sia sistemato tutto. Così è indecente. Consigliamo...