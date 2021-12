VEGLIONE IN BILICO

PORDENONE Il Capodanno in piazza XX Settembre rischia di richiamare ancora meno persone. Se già la festa è uscita dimezzata dopo l'incontro in Prefettura, adesso potrebbe diventare ancora meno attrattiva qualora, visto l'aumento esponenziale dei contagi , si decidesse di inasprire ulteriormente le regole per l'accesso nell'area transennata dove, tra l'altro, insistono le Casette di Natale. Se dovesse prevalere la linea dura, che prevede non solo l'obbligo del super green pass ma anche quella di sottoporsi ad un tampone che attesti la negatività al Coronavirus, molti cittadini, che avevano già pensato di trascorre il 31 dicembre in piazza XX Settembre, propenderebbero per altre soluzioni. «In questo contesto - afferma il vicesindaco Emanuele Loperfido - dobbiamo applicare quanto ci viene richiesto da parte del governo. L'obiettivo è combattere la pandemia. Certo è che tanti investimenti sono stati fatti da pubblico e privato per organizzare le festività rispettando i protocolli di sicurezza e contenimento della diffusione del virus, delineati ed indicati, tra l'altro, dal Comitato tecnico scientifico e dal governo. Dal punto di vista tecnico, logistico e pratico risulterebbe complesso organizzare accessi con tamponi. Anche perché, chi paga? Oltre al fatto che una procedura simile, accesso con controllo green pass, temperatura e anche tampone, attesa esito tampone, sarebbe un buon deterrente dal partecipare agli eventi in programma». Loperfido, a questo proposito, non nasconde qualche preoccupazione. Tutto, però, si deciderà nei prossimi giorni in base all'andamento della curva dei contagi. Di fatto, però, il capodanno in piazza a Pordenone è uscito già dimezzato dal comitato per l'ordine e la sicurezza. E il concertone salterà definitivamente, nonostante il pressing del sindaco Alessandro Ciriani che, fino all'ultimo secondo, aveva provato a difendere un concetto: con il green pass, si può fare. E invece no. Il concerto del 31 dicembre in piazza XX Settembre non si farà. Al suo posto, una normale serata alle casette, con duemila accessi stabiliti e le transenne. Ci sarà il brindisi, arriveranno le autorità per i saluti. E basta. Giovedì scorso ne aveva discusso la giunta. Nell'incontro in Prefettura sono stati messi in campo rischi e benefici, opportunità e limiti. E alla fine è arrivata la decisione: il concerto di fine anno salterà per la seconda stagione consecutiva. La situazione epidemiologica, infatti, pesa ancora sul contesto del Friuli Venezia Giulia, come pesano i ripetuti appelli a fare un passo indietro.

Al.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA