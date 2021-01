GLI APPELLI

PORDENONE I ragazzi risalgono nei bus per andare a scuola. L'Atap, guidata da Narciso Gaspardo, ha ingaggiato quattro testimonial d'eccezione per un messaggio ai giovani. Il video si può scaricare dal sito della società e dagli altri social. Il primo a lanciare un appello è il prefetto di Pordenone Domenico Lione: «La ripartenza della scuola deve avvenire con la massima prudenza. Se all'interno delle scuole il rispetto delle norme è facilitato dai protocolli, al di fuori abbiamo bisogno del vostro aiuto. E ci rendiamo conto che per voi è una cosa un po' più complicata. C'è bisogno del vostro autocontrollo che noi abbiamo cercato di facilitare individuando norme e attività che possano superare il rischio di assembramenti. Ad esempio aprire tutti gli istituti alle 7,30 in modo che non si formino capannelli all'esterno. Sicuramente riusciremo a superare questo momento difficile anche con il vostro aiuto». Segue Massimo Crapis, infettivologo, dell'ospedale cittadino: «Il sistema sanitario è ancora sotto pressione. Come fare a evitare il contatto con il virus? Sempre mascherina, igiene delle mani, distanziamento di un metro per evitare le goccioline del droplet. Buone notizia dai vaccini, con i nuovi via libera. È l'unico strumento davvero efficace che abbiamo. Se si riesce a superare il 70 per cento della popolazione si raggiunge la cosiddetta immunità di gregge». Mirko Stefani, capitano dei ramarri del Pordenone: «Noi abbiamo avuto la fortuna di non vedere fermare la nostra attività. Grazie a tante precauzioni il nostro campionato ha potuto proseguire. Comportamenti da seguire negli spostamenti e in trasferta. Ovviamente in questo momento ci manca l'affetto dei tifosi allo stadio. Vincere il Covid è come vincere una partita. Tutti questi aspetti ricordateveli in autobus, in classe e con gli amici. Tornerà la normalità il sorriso e gli abbracci dopo un nostro gol». Il sindaco Alessandro Ciriani: «Il 2020 è stato un anno terribile, ma ci risolleveremo perché siamo Pordenone, siamo un sistema forte in grado di reagire. Lo abbiamo fatto nel dopoguerra trasformando un'area agricola e povera in una area industriale tra le più forti d'Europa. Abbiamo superato il terremoto, le alluvioni e le crisi finanziarie. Cela faremo anche stavolta. I giovani hanno un desiderio giusto, irrefrenabile ma legittimo di tornare a divertirsi e recuperare la socialità che il virus ha spazzato via. Siete forse la parte della società che più ha pagato e sofferto delle restrizioni. Fatelo con responsabilità e fatelo con attenzione. Così la battaglia la vinceremo prima».

