Capannoni gratis per creare lavoro Quella ricetta che non è mai decollata

OCCASIONI MANCATEPORDENONE Il caso Amazon potrebbe rappresentare sul territorio un modello da replicare per tentare di attrarre altre aziende e altri investimenti in grado di creare nuovi posti di lavoro. Per insediarsi la multinazionale Usa (che aveva bisogno di un polo-magazzino nel cuore del Nordest) ha guardato prima alla comodità logistica e ai collegamenti stradali e infrastrutturali: il luogo scelto è proprio a ridosso dell'imbocco autostradale. Poi ha individuato un capannone in disuso e ha avviato il progetto coinvolgendo il Comune...