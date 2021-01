È una discrepanza che in questo momento non fa bene, soprattutto a chi legge - ormai quasi come fosse un rituale - i bollettini ufficiali nel pomeriggio: c'è infatti una differenza non da poco tra ciò che comunica giornalmente la Regione, attraverso la Protezione civile, e quello che compare nel bollettino nazionale suddiviso per territori. Capita tutti i giorni: martedì, ad esempio, il Friuli Venezia Giulia ha fatto registrare 1.131 contagi. Un dato molto alto, anche se parametrato a un cospicuo aumento dei tamponi esaminati. Secondo la Protezione civile nazionale, invece, la regione aveva segnalato solo 688 nuovi casi di Coronavirus. Perché questa differenza? La spiegazione va ricercata nel complesso sistema che fa riferimento ai test antigenici rapidi. Ogni regione, da quando questi strumenti sono stati approvati a livello nazionale, ha iniziato ad affiancare al tampone molecolare (il più affidabile mezzo di individuazione del Coronavirus) anche il test antigenico rapido, in grado di fornire un risultato in pochi minuti. Ma il ministero della Salute ancora non inserisce nel conto giornaliero dei contagi i risultati derivanti da quest'ultimo tipo di test. È in corso di elaborazione una circolare ufficiale che a breve dovrebbe aggiornare il sistema della prevenzione e soprattutto il metodo di calcolo, ma per ora le cose stanno così. I contagi giornalieri del Friuli Venezia Giulia, quindi, sono derivati da due analisi: quelle dei test molecolari e quelle dei tamponi rapidi. Ecco perché il dato locale risulta superiore rispetto a quello comunicato dalla Protezione civile nazionale. Ma c'è un altro problema: i test rapidi devono poi essere confermati da un esame molecolare, che non sempre ripete lo stesso esito. Un nodo in più che complica ulteriormente l'analisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA