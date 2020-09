PROTEZIONE

PORDENONE L'allarme è stato lanciato dall'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen. «Ad oggi - ha detto - non sappiamo più alcunché in merito alla consegna delle mascherine e dei nuovi banchi singoli alle scuole del territorio regionale. La gestione commissariale dell'emergenza, retta da Domenico Arcuri, non ci ha più comunicato aggiornamenti sull'approvvigionamento del materiale necessario alla ripartenza dell'anno scolastico». Nemmeno la massima espressione della responsabilità politica regionale in materia di istruzione, quindi, conosce quale sarà il destino del materiale di protezione promesso dalla gestione commissariale anche alle scuole del Friuli Venezia Giulia. E il problema principale in questo momento è quello che riguarda la fornitura delle mascherine. Al Kennedy, uno degli istituti più frequentati di tutta la provincia di Pordenone, ne sono arrivate circa 5mila. Basteranno sì e no per i primi tre giorni di lezione, dal momento che ogni mascherina dev'essere sostituita con una nuova alla fine della giornata. E la situazione è la stessa anche negli altri istituti, dove i dispositivi di protezione arrivati da Roma non saranno sufficienti a garantire la seconda settimana di lezioni. E al momento non c'è traccia di un piano di consegne in grado di tranquillizzare sia i dirigenti scolastici che le famiglie. «Alcune - ha spiegato sempre l'assessore Alessia Rosolen - saranno costrette ad acquistare i dispositivi di protezione per i loro figli». Una situazione alla quale non si voleva arrivare. La speranza è che già da oggi possano arrivare le nuove mascherine. Per quanto riguarda i banchi singoli, invece, negli istituti di Pordenone non c'è emergenza, dal momento che tante scuole disponevano già di una dotazione propria.

I protocolli, stilati dal ministero dell'Istruzione con l'aiuto del Comitato tecnico-scientifico, sanciscono che gli alunni al di sopra dei sei anni di età devono indossare la mascherina quando si spostano dal loro banco, mentre al posto può non essere portata, a condizione che ci sia il distanziamento interpersonale minimo di un metro. Si possono indossare sia mascherine chirurgiche che in stoffa, mentre i docenti dovranno portare esclusivamente quelle chirurgiche.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA