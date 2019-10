Cantieri, via Brusafiera chiusa un mese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CANTIERIPORDENONE I lavori in corso nell'area di largo San Giorgio a Pordenone richiederanno - a partire da oggi - la chiusura al traffico su via Brusafiera da via Beato Odorico. L'accesso, per un paio di settimane, sarà chiuso anche ai pedoni, eccetto ovviamente per i residenti nella stessa via. Inoltre, restano ancora alcuni disagi in altre zone centrali per i cantieri ancora in corso. In particolare in via De Paoli - dove si stanno realizzando i lavori per la fognatura - il cantiere di Hydrogea durerà almeno fino alla fine dell'anno: ma...