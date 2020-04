I CANTIERI

PORDENONE In città sono ripresi alcuni cantieri, quelli che il decreto governativo considera essenziali. «Non li riapriamo a cuor leggero evidenzia il sindaco Alessandro Ciriani ma per rispettare doveri di carattere giuridico. Andrò personalmente a far visita alle maestranze a cui va garantita la sicurezza». Due, al momento, i lavori che sono ripartiti dopo uno stop forzato. Si tratta di quelli di piazza Duca d'Aosta e via De Paoli: entrambi sono gestiti da Hydrogea. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il via libera anche per la riapertura dei cantieri di via Roma, piazzetta Pescheria, via Piave e in viale Marconi. Senza dimenticare, poi, il restyling di piazza della Motta. «Sulla carta spiega l'assessore Cristina Amirante potranno ripartire, a breve, la metà dei lavori programmati. Il problema maggiore, che stiamo tentando di risolvere con Ance (Associazione italiana costruttori edili), riguarda la possibilità di far ripartire l'intera filiera. Se ci sono le imprese disposte a lavorare ma se ne nemmeno in magazzino si trovano i materiali siamo da punto a capo. Abbiamo avuto la garanzia che dalla settimana riapriranno numerose ditte, così da evitare la paralisi di quanto era già cominciato o sarebbe dovuto iniziare a breve». E' lunga la lista dei cantieri in città. Per quanto riguarda le opere pubbliche già avviate o da avviare, il blocco del comparto dell'edilizia ha fermato i lavori dentro l'ex biblioteca (ospiterà alcune scuole musicali cittadine e proporrà anche momenti di intrattenimento per la piazza e la città) e, in particolare, quelli di riqualificazione della scuola IV Novembre che si erano interrotti per il fallimento della ditta esecutrice. «Il Comune ricorda il sindaco ha affrontato un percorso difficile. Il fallimento della ditta è stata una brutta tegola. Le norme italiane impongono un iter tortuosissimo e faticoso che ci ha fatto perdere parecchi mesi. E senza l'impegno massimo dei nostri uffici si sarebbe perso molto più tempo. Ora, però, rischiamo un altro blocco». La stessa sorte tocca l'edificio che ospitava i giudici di pace e le scuole Gabelli. Tutto fermo anche per la nuova sede di Hydrogea. Seguendo invece la nuova circolare del presidente del Consiglio dei ministri, le deroghe hanno riguardato le opere di via De Paoli e piazza Duca d'Aosta. Per quanto riguarda quest'ultimo intervento, lunedì il cantiere è stato riaperto. Prima si era provveduto allo smantellamento dei cordoli attorno alla rotonda (le due rotatorie centrali verranno invece tolte in un secondo momento) per consentire le prime lavorazioni per la posa della nuova rete fognaria, il rifacimento dell'acquedotto (qui c'è un nodo fondamentale di tutta la rete infrastrutturale cittadina) e delle condutture del gas.

Al.Co.

