CANTIERIPORDENONE Parte in città la stagione dei cantieri. Con l'avvio dell'autunno, infatti, e senza contare per ora i lavorio del bando delle periferie, il Comune, ma anche altri enti stanno mettendo in pratica i progetti esecutivi e approntando i lavori. Complessivamente si tratta di opere, ospedale compreso, che superanon i 220 milioni di euro e che potrebberop essere ilò vero volano per il lavoro e l'economia locale. In Comune , come afferma il sindaco Alessandro Ciriani si va dall'adeguamento delle scuole agli impianti sportivi, dalle...