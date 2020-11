Nel quartiere di Villanova, tra oggi e domani si completano i lavori di asfaltatura; il nuovo manto stradale è stato realizzato nelle vie Pirandello, Goldoni e Villanova. Concluso questo intervento, l'attività di riqualificazione stradale si sposta nel quartiere San Gregorio. Qui si interverrà principalmente sui marciapiedi. Dopo la fresatura del fondo, l'asfalto sarà steso in via delle Grazie nel tratto tra la rotatoria davanti all'hotel Santin fino in prossimità della chiesa della Madonna delle Grazie. Nuove asfaltature saranno realizzate anche sui marciapiedi delle vie Svevo e Gemelli sul lato Policlinico e su quest'ultima strada cittadina anche su alcune porzioni della sede stradale. L'intervento sarà ultimato in una decina di giorni circa.

A breve, inoltre - annuncia l'assessore alla Viabilità Cristina Amirante (nella foto) - sarà cantierato anche il rifacimento del manto della rotatoria all'intersezione tra via delle Grazie e via Pola, di fronte all'hotel Santin. Sono previste due giornate di lavoro, una per fresatura e l'altra asfaltatura, che verrà realizzato nelle ore pomeridiane (l'avvio dei lavori è previsto avvenga verso le 13.30) per almeno 45 ore di intervento.

