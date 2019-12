Cantieri, fase uno al traguardo: Ciriani mostra i risultati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE OPEREPORDENONE Hanno creato disagi, continuano a dividere (è il caso ad esempio di largo San Giorgio e della sua nuova fontana), in ogni caso fanno discutere. Ma almeno per adesso sono finiti. Il centro di Pordenone in questi giorni si è liberato di due cantieri che ormai occupavano le strade dall'inizio dell'estate, e per il sindaco Alessandro Ciriani è tempo di inaugurazioni natalizie. Ieri il primo cittadino ha annunciato, con tanto di report fotografico allegato, la chiusura dei cantieri di via Mazzini e largo San Giorgio. Si tratta...