CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CANTIERI E VIABILITÁPORDENONE Prove di convivenza. Settembre sarà un mese importante per testare le potenzialità di Pordenone: da una parte c'è una città che cresce, grazie ad una serie di opere pubbliche avviate e che dovranno essere avviate, dall'altra c'è la necessità di garantire una viabilità ed una percorribilità efficace nonostante la presenza dei cantieri in più punti della città. La situazione è costantemente monitorata dall'assessore Cristina Amirante che, anche in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico e dell'avvio...