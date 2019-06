Cantiere dell'ospedale «Il piano era riservato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOVO POLVERONEPORDENONE La sfuriata dell'assessore all'Urbanistica Cristina Amirante nell'ultimo Consiglio comunale sul cantiere dell'Ospedale sta sollevando un nuovo polverone politico. La responsabile dell'Urbanistica della giunta Ciriani in aula ha preso la palla al balzo su un tema sollevato dal Pd (quello della Consulta comunale sula Sanità, sulla quale il consigliere Nicola Conficoni ha presentato un'interrogazione per chiedere lumi sull'attività e sui componenti dopo le dimissioni di Alberto Rossi) per ri-sollevare una serie di...