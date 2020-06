CANTIERE A REGIME

PORDENONE A un mese e mezzo dal riavvio del maxi-cantiere in via Montereale i lavori per la costruzione del nuovo ospedale sono tornati a pieno regime. Nonostante i rigidi protocolli anti-Covid da rispettare, soltanto dopo due settimane da quel 4 maggio (data che resterà nella storia come la riapertura dell'Italia dopo il lungo lockdown) in cantiere erano già operativi circa 250 addetti. Che sono diventati quasi trecento in questi giorni in cui nelle due zone dell'area di cantiere (quella del futuro ospedale e quella della Cittadella della salute) si procede di fatto di pari passo. Proprio in quella che sarà la Cittadella della salute (ospiterà e raggrupperà tutti i servizi urbani del distretto sanitario ora sparsi sul territorio) stanno attualmente lavorano una settantina di addetti.

LA CITTADELLA

L'impresa si sta concentrando su quella struttura che dovrà essere terminata - come da cronoprogramma rivisto a causa dello stop causato dalla pandemia - entro l'autunno di quest'anno. Tra fine luglio e l'inizio di agosto - non appena saranno terminati i lavori per la realizzazione dei cappotti termici - sarà tolto il ponteggio: rimarranno poi da fare tutti i lavori di finitura all'interno dell'edificio. L'impresa Cmb di Carpi, che nell'ottobre scorso è subentrata alla Polese di Sacile finita in concordato preventivo, sta cercando di accelerare al massimo per poter rispettare i tempi previsti per la consegna. I lavori nella Cittadella si erano interrotti nell'agosto del 2019 proprio a causa della vicenda che ha riguardato la Polese: oltre due mesi di fermo imposto dal tribunale per consentire l'iter del concordato dell'impresa sacilese. In ottobre il subentro e la ripresa dei lavori, ma poi a inizio marzo è scattato il lockdown. Il blocco di 51 giorni a causa del coronavirus è stato però scontato dal computo del cronoprogramma: nell'accordo di ripartenza del cantiere il committente (l'Azienda sanitaria Friuli occidentale e la Regione) hanno scalato i quasi due mesi di fermata forzata. Un polmone d'ossigeno per la Cmb, in particolare proprio per la Cittadella.

I QUATTRO BLOCCHI

Nell'ultimo mese e mezzo si è lavorato a pieno regime anche nella parte più ampia, il cuore del cantiere, dove sta nascendo il futuro ospedale. A fine giugno termineranno i lavori le squadre dei carpentieri che si occupano dei cementi armati. E nel contempo sarà ultimata la posa delle vetrate e dei serramenti. Nel primo dei quattro blocchi nei quali si sviluppa la futura struttura, entro fine luglio sarà ultimato il cappotto. Sarà così tolto il ponteggio. A seguire poi, con intervalli di circa un mese, saranno terminati i cappotti anche negli altri tre blocchi. A quel punto, se non ci saranno allungamenti a causa del meteo saremo verso la fine di ottobre, l'intero ponteggio e anche le prime due gru potranno essere smontate. Rimarrà poi l'ultimo anno per le ultime tranche delle opere soprattutto interne e impiantistiche. Tenendo conto del taglio dei 51 giorni di stop per il virus la nuova previsione di fine lavori è per fine dicembre 2021. «In questo ultimo mese e mezzo - fa sapere la direzione lavori dell'impresa emiliana Cmb - abbiamo affrontato la ripartenza con i protocolli di sicurezza sanitaria anti-Covid. Dopo le prime due settimane di adattamento i lavori sono proseguiti piuttosto speditamente. Decisamente meglio di come immaginavamo il riavvio prima del 4 maggio alla lettura di tutte le norme da adottare. Servono certo attenzione, precauzione e prudenza. Ma ce la si può fare».

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA