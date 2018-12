Canili senza farmaci, scatta l'allarme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEPORDENONE «Servono farmaci per gli animali». A lanciare l'appello è Guido Iemmi, responsabile regionale della Lav, che, nel giorno stesso del lancio dell'iniziativa #Curiamolitutti il primo Banco farmaceutico veterinario, patrocinato dal Ministero della Salute e dall'Ordine dei veterinari, si aprirà oggi per concludersi il 16 dicembre - , inquadra nel dettaglio una situazione che non lascia tranquilli gli amanti degli animali: i costi dei farmaci veterinari sono sempre più elevati e, proprio per questo, diventa sempre più...