IL FOCOLAIO

PORDENONE Una famiglia colpita da un altro dramma, una madre strappata da due figli e da un marito dopo anni di sofferenza. Il Coronavirus ha scosso ancora duramente la comunità di Caneva: la quarta vittima nel territorio comunale è Gianfranca Cadorin, 73 anni. Ex operaia, ora pensionata, è morta nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Gorizia. Ha lasciato i due figli e il marito Vitalino Manfè. Gianfranca Cadorin faceva parte della corale di Caneva e il 20 maggio del 2006 un'altra tragedia aveva sconvolto la sua famiglia. Il figlio Luca, che lavorava in paese alla Karton (azienda specializzata nella plastica) era rimasto vittima di un serio incidente sul lavoro. Da allora sarebbe rimasto in stato vegetativo. La vicenda ebbe poi una coda legale, ma soprattutto gettò una famiglia molto conosciuta in paese nel dolore. «La scomparsa di Gianfranca - ha detto ieri il sindaco di Caneva, Andrea Gava - addolora tutta la comunità. Saremo vicini alla famiglia in ogni momento». La scomparsa di Gianfranca Cadorin, colpita dal focolaio di Caneva, porta a 34 le vittime del Coronavirus in provincia di Pordenone, mentre ieri in regione sono stati registrati altri sei decessi, per un totale di 188 morti dall'inizio dell'emergenza. La provincia di Trieste ha superato la soglia dei 100 decessi, toccando quota 101.

IL BILANCIO

Le rilevazioni quotidiane della Regione, ieri hanno dato una notizia non buona, ma ottima. Con riflessi anche sulla provincia di Pordenone. In un solo giorno, infatti, i pazienti ricoverati in Terapia intensiva sono calati di cinque unità e ora sono solo 28 su un totale di 99 posti disponibili. Significa che il sistema sanitario non è oggettivamente più sotto pressione. Interessante il dato di Pordenone: in Rianimazione ci sono otto pazienti Covid, a fronte dei 15 posti disponibili. Il calo è netto e fondamentale. Anche il ritmo del contagio cala sensibilmente, ed è il secondo giorno consecutivo che si registra la stessa tendenza: i casi accertati positivi al Coronavirus in Fvg sono 2.393, con un incremento di 44 unità. Ancora una volta la concentrazione più alta è stata registrata in provincia di Trieste. Dato record per quanto riguarda i guariti: 49 in un solo giorno, per un totale di 489 persone. I clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 337.

IN PROVINCIA

Nove, ieri, i nuovi contagiati in provincia di Pordenone, la maggior parte dei quali nella residenza per anziani di Castions di Zoppola. Ciò significa che sul territorio il contagio è praticamente azzerato. Le persone attualmente positive (tolti i deceduti e i guariti) sono 443 (24 ore fa erano 447), mentre resta sostanzialmente stabile il dato relativo ai pazienti ricoverati, che si attesta a quota 53. Sono undici - altro dato positivo - i pazienti guariti in più rispetto alla rilevazione precedente, per un totale di 54 persone che possono dire di aver definitivamente sconfitto il Coronavirus. Per la prima volta da settimane, poi, cala sensibilmente anche il numero di comuni coinvolti dall'emergenza: oggi sono 34 su 50. I pazienti positivi in isolamento domiciliare sono 386.

PORDENONE CALCIO

Come anticipato ieri, il presidente Mauro Lovisa ha contratto il Coronavirus e ora attende l'ultimo tampone di controllo. Il patròn del Pordenone Calcio è da considerarsi clinicamente guarito, ma non ancora definitivamente negativo al Covid. «Sto lottando anche io contro questo maledetto virus - ha detto ringraziando quanti gli hanno manifestato vicinanza -. Ho trascorso, come tanti, settimane non felici ma con disturbi sopportabili, di isolamento in casa seguendo tutte le prescrizioni mediche. Nulla in confronto a chi è stato peggio di me. In questo momento il mio pensiero va a chi ha perso una persona cara, a chi sta soffrendo e a chi sta lottando in prima linea: medici, infermieri e volontari».

Marco Agrusti

