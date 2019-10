CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMPUS IN CRESCITAPORDENONE Aumentano le matricole nei corsi universitari del Campus pordenonese di via Prasecco. E con l'incremento del numero degli studenti - che ormai sta raggiungendo quota duemila - gli spazi del polo universitario di via Prasecco stanno ormai diventando piuttosto stretti. Con una sola maxi-aula da quasi duecento posti (tutte le altre hanno una capienza minore, si va dai circa cento posti a quelle più piccole in grado di ospitare trenta, quaranta studenti) i corsi con il numero più elevato di studenti - in particolare...