CAMPAGNA VACCINI

PORDENONE Saranno i primi - con i pazienti e il personale sanitario delle case per anziani - a essere vaccinati a gennaio. La prima tranche di dosi vaccinali sarà destinata al personale sanitario che sarà messo in sicurezza proprio per cominciare quello che in molti ritengono sia l'inizio dell'uscita dal tunnel. L'avvio della campagna con il personale sanitario rappresenterà anche un test sulla partecipazione all'immunizzazione. E già qualcuno del comitato tecnico governativo parla di possibile obbligo di vaccino. Anche se in seconda battuta, cioé nel caso in cui dopo una prima fase non ci sarà stata sufficiente adesione. Rispetto al personale sanitario, se la comparazione è quella con le campagne del vaccino antinfluenzale degli ultimi anni, nascono alcuni dubbi. Quando è andata bene l'adesione di medici, infermieri e oss alla vaccinazione contro l'influenza stagionale è rimasta sotto al 30 per cento del totale degli operatori. Ministero e Regione (non più tardi di lunedì il governatore Massimiliano Fedriga ha annunciato anche azioni di sensibilizzazione per ottenere un'adesione di massa) auspicano che con il vaccino anti-Covid le cose vadano diversamente.

MEDICI DI BASE

A sentire i medici di famiglia sembrerebbe che non ci siano dubbi. Sono loro a chiedere di essere vaccinati assolutamente nel primo giro. «I medici di famiglia sono i più esposti al rischio di un contagio da Covid». Un appello che suona come un monito per non ripetere ciò che è stato fatto nel corso della prima ondata, con i medici di famiglia discriminati rispetto al resto del personale sanitario impegnato negli ospedali. In particolare sulle dotazioni dei dispositivi di sicurezza. «Non accetteremo che si giochi ancora con la salute e la vita - sottolinea Guida Lucchini, presidente dell'Ordine dei medici del Friuli occidentale, ieri con molti colleghi al funerale del dottor Antonino Cataldo di Aviano, prima vittima del Covid tra i camici bianchi in regione - di chi sta in prima fila. Nel corso del primo lockdown ci siamo trovati a dover elemosinare dispositivi di protezione individuale e alla fine ce li siamo dovuti procurare da noi». E sull'eventuale obbligo Lucchini invita a riflettere: «Crediamo - afferma il presidente - ci sia la consapevolezza tra tutti gli operatori della necessità e dell'utilità di vaccinarsi. Sarà sufficiente la persuasione senza arrivare a imposizioni obbligatorie che sono sempre rischiose e delicate».

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA