PORDENONE Campagna vaccinale, sale la richiesta di terze dosi ma ci sono dei limiti nelle fiale. Intanto nel Friuli occidentale ieri agende di nuovo bloccate anche dopo l'avvio del polo vaccinale all'ex Séleco: alcuni cittadini costretti a migrare in provincia di Udine dove i tempi sono più snelli. E sulla campagna vaccinale è intervenuto il governatore Massimiliano Fedriga. «Rispetto alla richiesta che c'è stata di terze dosi e qualcuno che si è deciso a partecipare alla campagna vaccinale è chiaro che non riusciamo a fare tutti nel mese di dicembre in base alle dosi che abbiamo. Significa che se a una persona scadono i 5 mesi, non avrà la terza dose al quinto mese e un giorno ma massimo a 6 mesi. Questo è dovuto a dosi limitate, ne abbiamo, ma sono limitate». Il presidente della Regione ha poi aggiunto: «In Fvg abbiamo in agenda 420mila dosi nel mese di dicembre, vuol dire 15 mila dosi al giorno che, per una Regione di un milione e 200 mila abitanti, queste sono le dosi che abbiamo e che possiamo fare. Se avessimo dosi in più potremmo farne di più, ma il vaccino non si fa solo con le dosi ma con il personale. E in questo momento quello è fortemente limitato». Fedriga ha poi precisato: «Penso che un lieve aumento di vaccinazioni si possa gestire da parte delle Regioni, se pensiamo di raddoppiare penso sarebbe difficile proprio dal punto di vista del personale».

IL NODO PERSONALE

E poi il presidente ha chiarito: «Ma teniamo in considerazione un altro passaggio: stiamo gestendo questa nuova campagna vaccinale molto importante, non come questa estate quando avevamo pochissime ospedalizzazioni e pochissimi contagi, quindi con tracciamento e ospedali gestibili. Oggi noi dobbiamo avere tanto personale dappertutto ed è questo la difficoltà del momento». Rispetto alle categorie soggette all'obbligo c'è da registrare che mancano ancora molte persone delle categorie prioritarie che non si sono ancora vaccinate: 88mila sono ancora fuori rispetto ai 115mila che hanno già prenotato. Per questo dalla Regione arriva un nuovo appello a prenotarsi in tempi stretti. Affrontato poi il tema delle ospedalizzazioni: «In Friuli Venezia Giulia abbiamo meno del 15% delle persone vaccinabili che non si sono vaccinate, e che comportano però il 65% delle ospedalizzazioni. Questo vuol dire che il tasso di ospedalizzazioni e di malattia grave tra i non vaccinati è drammaticamente più alto». Intanto ieri la bozza del monitoraggio settima nel dell'Iss evidenzia un lieve peggioramento dei dati sui ricoveri nella settimana fino al 5 dicembre: in terapia intensiva si passa dal 14 al 17% di occupazione, mentre nelle aree mediche dal 23 al 24%. Il numero di focolai cala da 726 a 721. Più o meno stabili gli altri dati: la zona arancione resta ancora lontana.

I DATI GIMBE

In regione nella settimana dall'1 al 7 dicembre si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (661, contro i 586 della settimana precedente) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi, pari all'11,3%, rispetto alla settimana precedente. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia in regione. Per quanto riguarda l'incidenza dei nuovi casi per 100mila abitanti, nell'ultima settimana Trieste segna ancora una volta il valore più alto tra le province italiane: 694. Gorizia registra 377, Pordenone 365, Udine 244. Secondo il monitoraggio della Fondazione, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Fvg è pari al 75,9% (media Italia 77,3%), a cui si aggiunge un ulteriore 2,9% (media Italia 2,8%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 35,4% (media Italia 46,8%).

