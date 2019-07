Campagna anti-zanzare incontro al Sacro Cuore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PUNTOPORDENONE I contenuti della campagna di disinfestazione contro la zanzara tigre e le altre zanzare sul territorio comunale sono al centro di un ciclo di incontri con la cittadinanza promossi dall'Amministrazione comunale in collaborazione con l'Aas 5.Il primo appuntamento è fissato per questa sera, alle 19, all'Oratorio della parrocchia del Sacro cuore, nell'omonimo piazzale, mentre domani sull'argomento saranno informati i cittadini del centro città nell'incontro programmato per le 19 in sala Rossa del Municipio.Lunedì 15 luglio...