Campagna amica: oggi si inaugura il mercato

CAMPAGNA AMICAPORDENONE Si inaugura oggi in città il nuovo mercato coperto agricolo di Campagna Amica. L'inaugurazione è fissata per le 17.30 in via Roma 4. Uno sbocco per le imprese di Campagna Amica, uno spazio di sviluppo dell'agricoltura di prossimità. Una rete virtuosa di aziende agricole che promuove la cultura del cibo sano, la sicurezza alimentare, con le tipicità locali che rappresentano il vero made in Italy. Una nuova comunità in centro a Pordenone, la campagna in città, un mercato nel mercato, considerato che il mercato...