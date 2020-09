CAMICI BIANCHI

PORDENONE «La collaborazione con l'Azienda sanitaria e con il territorio sul fronte dei vaccini contro l'influenza stagionale dura ormai da diversi anni. È questa collaborazione che ha fatto sì che proprio nel territorio di Friuli occidentale si raggiungessero i tassi più alti di pazienti vaccinati dell'intera regione. Quest'anno, a fronte della pandemia, questo impegno è ancora maggiore poiché è necessario raggiungere il numero più alto possibile di persone». A dirlo è Guido Lucchini, presidente dell'Ordine provinciale dei medici fresco di riconferma. Proprio nelle ultime ore si è concluso lo spoglio della votazione degli aderenti all'Ordine e Lucchini che rinnova la fiducia alla guida dell'istituzione dei camici bianchi per la terza volta, dopo i due mandati di tre anni ciascuno. «La vaccinanazione - insiste il presidente, che è medico di medicina generale e che negli ultimi mesi ha vissuto come tutti i colleghi in prima linea contro la pandemia - ci aiuta nella diagnosi differenziale. Più persone faranno il vaccino - spiega - e meno persone arriveranno negli ambulatori, nei pronto soccorso e negli ospedali con i sintomi di mal di gola, tosse, febbre. Ciò consentirà di individuare e di attenzionare prima e con attenzioni i potenziali casi Covid».

Sulla rinnovata fiducia alla guida dell'Ordine (con le nuove regole nazionali il prossimo mandato sarà quadriennale) Luccini ringrazia «tutti coloro che si sono spesi per garantire l'attività e il supporto a tutti i colleghi in un periodo non facile. Ringrazio anche tutta la squadra che ha lvorato in questi anni affiancandomi nel lavoro svolto e quella che mi accompagnerà d'ora in avanti». Un'elezione senza divisioni che ha visto una lista unica per il rinnovo del vertice e oltre 700 medici che hanno partecipato al voto nella nuova sede dell'Ordine in largo San Giovanni. «Continueremo - aggiunge il presidente nella forte attenzione rivolta anche ai colleghi più giovani e alla loro formazione. E nell'attività che punta a garantire sempre di più la presenza di medici e di specialisti continuamente formati e aggiornati in grado di offrire una sanità e un'assistenza di alta qualità».

