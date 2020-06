CAMBIO DELLA GUARDIA

PORDENONE Passaggio di gestione dello Stadio Velodromo Bottecchia dall'Associazione O. Bottecchia presieduta da Loris Zancai, alla presidente dell'Associazione Amici della Pista Eliana Bastianel. La cerimonia è avvenuta alla presenza dell'assessore allo Sport, Walter De Bortoli, che si è detto molto soddisfatto dallo stato di manutenzione dell'impianto e delle capacità organizzative di entrambe associazioni.

«L'impianto sarà un punto di riferimento per il ciclismo in continuità di gestione con interventi di carattere innovativo per adeguarsi alle esigenze moderne del movimento ciclistico - ha convenuto De Bortoli con la presidente degli Amici della pista - ma lo sarà anche per il calcio dilettantistico così da utilizzarlo in modo completo ed adeguato. E non c'è modo migliore di inaugurare la nuova gestione con due appuntamenti sportivi di carattere internazionale: l'8 luglio il Master della Pista, dall'11 al 14 agosto, la Tre giorni di pista. Il Bottecchia - ha proseguito - è perfettamente funzionante ed è ben tenuto, in grado di ospitare competizioni di caratura internazionale. Per sostenere attivamente il movimento ciclistico, sul Velodromo abbiamo investito 300mila euro per gli interventi sulla pista, negli spogliatoi e per l'impianto di illuminazione. È un impianto che si identifica con il campione a cui è dedicato, con il calcio e con il tennis ora autonomo, e fin dalla sua costruzione nel 1925 con la stessa Pordenone». Nell'incontro, si è consumato un altro momento toccante: De Bortoli, a nome dell'Amministrazione comunale, ha consegnato una targa a Bruno Sartore da oltre quarant'anni particolarmente attivo ed operativo nella gestione della struttura, riconoscimento che ha voluto condividere con il personale dell'Ufficio sport del Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA